وزير التعليم : نحن في حالة حرب مع الغشاشين وهناك إجراءات رادعة تنتظر لجنة «طالب الغربية»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الدولة خططت جيدا لتأمين امتحانات الثانوية العامة جيدا والحفاظ على حقوق جميع الطلاب.

وأضاف أن وجود حالة غش لطالب واحد من بين ٣١ ألف لجنة امتحانية يمتحن بهم مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة 2021، فهذا لا يعني وجود مشكلة.

وتابع: أن تصميم الامتحان، والوقت المتاح، والنماذج المختلفة من حيث ترتيب الأسئلة، لا يسمح للغشاش بالحصول حتى على درجة نجاح مهما فعل ولذلك الطالب المجتهد الأمين لا يجب أن يخشى شيئا.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه يتم التحقيق حاليا مع كل اللجنة التي تم فيها ضبط الطالب مصور امتحان اللغة العربية بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أن أعضاء هذه اللجنة والطالب سوف يتلقون اقسى عقوبات طبقا لـ قانون الغش الجديد، وقال: اطمئنوا.. مفيش طالب اتظلم يا جماعة.

وأكد أنه يتمنى أن تمر امتحانات الثانوية العامة بدون ولا حالة غش واحدة، ولكن نحن في حالة حرب لا ضمانة فيها، ويجب ان نتعامل مع هذه القلة من الغشاشين بحكمة وشدة وحزم وبدون هلع من السادة أولياء الامور .

وأضاف الغش ظاهرة عمرها سنوات طويلة ونبذل كل الجهد كما ترون لمحاربتها، ولكن النفوس الضعيفة موجودة في كل مكان.

وشدد على أن الامر يتطلب تعاون منا جميعا وحملة توعية كبرى للتخلص من هذه الآفة التي تعترض التعليم المصري منذ عقود.