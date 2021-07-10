محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم السبت ، عدداً من لجان إمتحانات الثانوية العامة، منها مدرسة على عبدالشكور للغات، ومدرسة شهيد السلام، ومدرسة الشهيد رياض، ومدرسة هشام بركات، وذلك للوقوف على سير أعمال الإمتحانات والإلتزام بالإجراءات الإحترازية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين، مؤكداً على حرصه الدائم لمتابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة مراكز ومدن المحافظة.

كما اطمأن محافظ كفر الشيخ ونائب محافظ كفر الشيخ على الطلاب خلال تفقده اللجان، ووجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وعقب إنتهاء اللجان، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والصحية اللازمة، والإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على تفعيل بوابات التعقيم، وكواشف الحرارة الخاصة بكل لجنة، وإنهاء كافة الإجراءات الإحترازية داخل المدارس، لتوفير الراحة لهم في جميع اللجان.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، والصحة، وهيئة الاسعاف، والتواصل المستمر بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، للإبلاغ عن أية شكاوى، وإتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، والطلاب، وتوفير جميع الخدمات لرؤساء اللجان.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم،وخالد البربري،وكيل مديرية التربية والتعليم،والدكتور سلامه الويشي ،المدير العام للتعليم العام ,وتامر برهان،رئيس غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم.

يذكر ان؛ 13 ألف و726 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بكفر الشيخ في 86 لجنة بـ 12 إدارة تعليمية، بأولى ايام امتحانات الثانوية العامة، في مادة اللغة العربية، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية، وسط تواجد أمني خارج اللجان، وتواجد سيارة إسعاف ،كما تم توزيع الكمامات ،وكاشف حراري، وتم فحص أجهزة التابلت.