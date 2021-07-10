أخبار عاجلة

فرق التطعيم المنزلي تواصل تطعيم المواطنين بأحياء محافظة السويس -
وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يفتتحان معرض «ديارنا» بمارينا -
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات على زراعي المنيا -
مصرع شخصين وإصابة آخرَين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر -
أحمد موسى: تونس تنتفض ضد الإخوان.. والجماعة تكرر جرائمها -
أحمد موسى: 25 ألف جنيه الحد الأدنى لتكلفة العمرة بعد الشروط الجديدة -
دورات تدريبية بمديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ -
«قالولي متوطيش يا فنان».. زكي فطين عبدالوهاب يعلن تعرضه للسرقة -
إنجي المقدم تكشف سر ابتعادها عن «السوشيال ميديا» الفترة الأخيرة -
موسيماني في ورطة..تعرف على بيدل محمد هاني في مباراة الأهلي و أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

أرسنال يضمّ البرتغالي تافاريس إلى صفوفه

Print
أرسنال يضمّ البرتغالي تافاريس إلى صفوفه أرسنال يضمّ البرتغالي تافاريس إلى صفوفه

قال أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه تعاقد مع مدافع بنفيكا البرتغالي الشاب نونو تافاريس وارتبط معه بعقد طويل المدة.


وشارك تافاريس (21 عاما) في 25 مباراة في الدوري البرتغالي مع بنفيكا منذ تخرجه من أكاديمية النادي وظهوره الأول مع التشكيلة في فوز بنفيكا بكأس السوبر البرتغالية على حساب سبورتينغ لشبونة في أوت 2019.  

وعنه قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان "هو لاعب شاب لديه قدرات ومهارات واعدة وقد تطوّر مستواه بصورة جيدة جدا مع بنفيكا في المواسم الأخيرة كما أثبت جدارته في صفوف منتخب البرتغال تحت 21 عاما".  

وأضاف المدرب الإسباني "انضمام نونو سيمنح الفريق قوة إضافية وخيارات جديدة في الدفاع خاصة وأنه يتميز بطاقة كبيرة على الجانب الأيسر من الملعب".  

وأنهى أرسنال الموسم الماضي في الدوري الإنكليزي الممتاز في المركز الثامن وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد للبطولة خارج ملعبه في مواجهة برينتفورد الصاعد حديثا للبريميرليغ. 

وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
السيلية القطري بقيادة المدرب سامي الطرابلسي في تربص اعدادي بمدينة طبرقة

السيلية القطري بقيادة المدرب سامي الطرابلسي في تربص اعدادي بمدينة طبرقة

الأهلي السعودي يعزز صفوفه بنجم برشلونة السابق باولينيو

الأهلي السعودي يعزز صفوفه بنجم برشلونة السابق باولينيو

توتنهام يمدد عقد سون حتى 2025

توتنهام يمدد عقد سون حتى 2025

توتنهام يمدد عقد سون حتى 2025

توتنهام يمدد عقد سون حتى 2025