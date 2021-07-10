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قافلة طبية بيطرية مجانية فى قرية العامرية بالفيوم

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قافلة طبية بيطرية مجانية فى قرية العامرية بالفيوم قافلة طبية بيطرية مجانية فى قرية العامرية بالفيوم

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شهدت قرية العامرية فى مركز الفيوم اولى فعاليات القافلة الطبية البيطرية المجانية وذلك ضمن الحملة القومية للقوافل العلاجية المجانية لخدمة صغار المربين فى مختلف انحاء الجمهورية والتى تستمر 150 يوما.

وصرح الدكتور محمد نجيب سكران الجارحى العميد السابق لمعهد تناسليات الهرم والاستاذ المتفرغ بالمعهد ان القافلة برئاسة الدكتور هانى حسن عميد معهد تناسليات صحة الحيوان فى الهرم وتأتى ضمن مشروع الحملة القومية للقوافل العلاجية المجانية لصغار المربين والذى يستمر لمدة خمسة اشهر وسوف تستمر الحملة فى محافظة لفيوم 6 ايام فى قرى العامرية بمركز الفيوم ومنشاة الجمال فى مركز طاميه ومطرطارس فى مركز سنورس وابوشنب فى ابشواى وشدموه فى مركز اطسا والخواجات فى يوسف الصديق .

واضاف "الجارحى" أن القافلة تقوم بالفحص والعلاج المجانى لكل انواع الامراض التناسلية عن طريق الكشف بـ "السونار" وايضا الامراض الطفيلية ومعالجة التخلفات التناسلية وتضم القافلة الدكتور ايمن الصياد استشارى الجراحة والدكتور محمد كمال دربالة استشارى السونار بالمعهد .

القافلة بالاشتراك مع وزارة الطب البيطرى ومديرية الطب البيطرى بالفيوم ونقابة الاطباء البيطريين بالفيوم برئاسة الدكتور اسامه مخلوف نقيب الاطباء البيطريين بالمحافظة ومعمل معهد صحة الحيوان بالهرم .وقد شهدت القافلة اقبال كبير من اهالى قرية العامرية وصغار المربين الذين حرصوا على الكشف على المواشى الخاصة بهم.

المصرى اليوم

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