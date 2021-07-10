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قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك تباين في الآراء حول مستوي إمتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي.

وأضافت أن بعض الطلاب أكدوا سهولة غالبية أسئلة الإمتحان بالإضافة إلى بعض الأسئلة التي تحتاج لتركيز، بينما ذكر أولياء أمور أن الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط، وقال آخرين أن الإمتحان تضمن 60 سؤالا والوقت غير كافي للإجابة عليهم.

وتابعت: البعض قال إن الأسئلة الخاصة بالبلاغة كانت تحتاج لوقت أكثر للإجابة عليها.

واستنكرت قيام أحد الطلاب في إحدي لجان محاقظة الغربية، بتصوير الإمتحان وتسريبه، مؤكده أن الوزارة حذرت على مدار الأيام الماضية من عقوبة تسريب الإمتحان والغش، منتقده غياب دور أولياء أمور الطلاب وعدم توعيته من القيام بذلك وخطورته على مستقبله

فيما أشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر، بتأمين اللجان وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب والتعقيم، مقدمه الشكر لجميع الأجهزة وهم وزارات التربية والتعليم والداخلية والتنمية المحلية والصحة على نجاح أول أيام الإمتحانات.