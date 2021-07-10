عضو في «الشيوخ» يتقدم بطلب لـ«عبدالرازق» لتعديل قانون الأحزاب يسمح بدمجها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، إنه تقدم بمقترح للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، وذلك للسمـاح بــدمـج الأحــزاب السياسية.

واقترح «الهضيبى» تعديل قانون الأحزاب بحيث ينص على أن الأحزاب التي لم تحصل على تمثيل نيابي في مجلسي النواب والشيوخ خمسة أعضاء على الأقل عليها أن تندمج في أي من الأحزاب الحائزة على النسبة القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب.

وأضاف «الهضيبى» في مذكرة تقدم بها لرئيس مجلس الشيوخ، أن رئيس الجمهورية أعلن أنه يتوق لبناء سياسي حقيقي، قادر على بناء الكوادر السياسية وإنتاج القيادات الطبيعية وامداد مؤسسات الدولة بوجوه شابه وشخصيات مؤهلة للعمل النيابي والشعبي والتنفيذي والسياسي، وأهمية دور الأحزاب السياسية في تلك المرحلة وأنه يتمنى أن تكون هناك عدة أحزاب قوية مؤثرة في الشارع والحياة السياسية من حيث العدد فقط.

و تابع أن الأحزاب تجاوزت المائة حزب ورغم ذلك لا يمثل منها سوى 13٪ تحت قبة البرلمان، وغابت الأحزاب عن ممارسة دورها في الحياة السياسية لدرجة أن أحدا لا يعرف مصير الغالبية العظمى منها، فهناك تعددية ولكنها تعددية عددية، وشكلية وليست مفعلة على الأرض«.

واكد «الهضيبى» أن الخطوة الأولى لإصلاح الحياة الحزبية تتمثل في تعديل قانون الأحزاب، لأن القانون الحالى لا يسمح بإندماجات، وقال: «هذا ما دفعنى لمطالبة ب رئيس مجلس الشيوخ بتبنى دعوات لرؤساء الأحزاب والمتخصصين في الدراسات السياسية والاجتماعية كى نحاول وضع تصور يقوى من الحياة السياسية في مصر وكيف نقترح التعديلات التي من الممكن أن تتم في قانون الأحزاب ليس فقط من أجل الاندماجات ولكن لبحث وضع الأحزاب التي عليها خلافات ومشاكل بجمعياتها العمومية»«.

و جاء نص التعديل المقترح من «الهضيبى» والمقدم لرئيس مجلس الشيوخ:

المادة قبل التعديل:

«قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيار للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال».

التعديل المقترح:

«يجب على الأحزاب التي لم تحصل على تمثيل نيابي في مجلسي النواب والشيوخ خمسة أعضاء على الأقل الاندماج في أي من الأحزاب الحائزة على النسبة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون