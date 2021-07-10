«مياه المنيا»: ضمن خططها للاكتفاء الذاتي ورش لتصنيع اليونيفورم وأغطية الصرف الصحي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة بالعمل على توفير الإحتياجات الخاصة بها عن طريق إنشاء ورش متخصصة بكل شركة ومد الشركات الأخرى بهذه المنتجات فى حالة الحاجة إليها.

فيما أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه المنيا، نجاح الشركة فى الفترة الأخيرة فى عمل أكثر من ورشة متخصصة حيث تم عمل ورشة لملئ طفايات الحريق وورشة لصناعة الأغطية الخرسانية الخاصة بغرف مياه الشرب والصرف الصحى وإجراء إختبارات لها بكلية الهندسة.

مضيفا أنه تم عمل ورش لصيانة المحركات الكهربائية والغواطس والمحابس والطلمبات الخاصة بمحطات المياه والصرف الصحي وورشة لصناعة ملابس اليونيفورم والكمامات وتوفير الكحول المخفف عن طريق قطاع المعامل والجودة.

وتابع الشهاوى أن الشركة مستمرة فى العمل على الإكتفاء الذاتى وتوفير الإحتياجات الخاصة بالشركة وتقديم الدعم للشركات الشقيقة.