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«عمليات المعلمين»: وفرنا مبردات مياه وزجاجات معدنية للجان امتحانات الثانوية العامة

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«عمليات المعلمين»: وفرنا مبردات مياه وزجاجات معدنية للجان امتحانات الثانوية العامة «عمليات المعلمين»: وفرنا مبردات مياه وزجاجات معدنية للجان امتحانات الثانوية العامة

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أعلن محمد عبدالله، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المهن التعليمية، والمخصصة لمتابعة أحوال المعلمين، أثناء سير امتحانات الثانوية العامة، أن هناك تنسيقا بشكل لحظي مع غرف عمليات النقابات الفرعية واللجان النقابية.

وأكد رئيس الغرفة أن بعض النقابات الفرعية واللجان النقابية، وفرت كراتين مياه معدنية للمعلمين، والطلاب بلجان الامتحانات منها اللجان النقابية بالصف، والبدرشين، والدقي، ونقابة البحر الأحمر الفرعية، وذلك حرصاً عليهم من حرارة الشمس أثناء سير اللجان.

وأوضح رئيس غرفة العمليات أنه تم تجهيز استراحات الملاحظين والمصححين، وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات، بالإضافة إلى تعقيم تلك الاستراحات للحفاظ على أمن وسلامة المعلمين.

وقال مصطفى الديب، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف، إنه تم توفير 50 مبرد مياه بلجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بني سويف، دعماً من النقابة لأعضائها المعلمين، وأن هناك مجموعات مشكلة من أعضاء النقابة الفرعية واللجان النقابية ببني سويف، تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المعلمين، وتوفير كافة الأجواء المستقرة للزملاء أثناء أداء مهامهم.

المصرى اليوم

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