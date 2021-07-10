مسؤول في وزارة الري: الأمن المائي المصري لا ينحصر في سد النهضة فقط

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قال رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والموارد المائية، إن قضية تواجه مصر هي في هذا التوقيت هي قضية الأمن المائي بشكل عام، موضحًا أن الأمن المائي المصري لا ينحصر في سد النهضة فقط.

وأضاف أن الأمر الذي يعتبر ما يجري الآن من تجارب الفلاحين والمزارعين يشير إلى نجاح الخطة المصرية في توفير القدر الأكبر من المياه، مما ينتج عنه محاور رئيسية تتمثل في توفير المياه نتيجة استخدام إجراءات الري الحديثة، وزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد من الحاصلة الزراعية.

تابع: «أتصور أن بعض الأفكار كان يجب أن تجرى من عشرات السنوات، مثل فكرة تحلية مياه البحر، وإعادة اتزان القطاع الزراعي والصناعي والصحي»، لافتًا إلى أنه الإجراءات التي تقوم بها وزارة الري والموارد المائية في مصر خلال الفترة الراهنة فيما يتعلق بالمياه ليس مرتبطًا بسد النهضة.

أوضح: «تلك الإجراءات كان يجب أن تحدث منذ سنوات ولكن تزامنها مع الأزمة الحالية، فيجب أن يُفهم أنها تأتي كرد فعل على ما يجري في السد الإثيوبي».

وأشار إلى أن المشهد بشكل عام يطمئن المواطنين، لأنه يعكس اهتمام الدولة بالأمن المائي بالمفهوم الواسع وليس الضيق، وأن ما نواجهه من تعنت إثيوبي هو نتيجة مناورات كثيرة تحدث حول حوض نهر النيل.