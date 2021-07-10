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رئيس قطاع المعاهد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة بني سويف

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رئيس قطاع المعاهد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة بني سويف رئيس قطاع المعاهد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة بني سويف

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تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة بني سويف الأزهرية؛ للاطمئنان على سير عملية الامتحانات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم؛ وتفقد رئيس القطاع لجنتي بنين وفتيات بني سويف، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الكيمياء.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، ووجه رسالةً طمأن فيها الطلابَ وأولياءَ الأمور، مفادها أن كافةَ العاملين مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية.

وفي سياق متصل قام الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، بجولة تفقدية لمعاهد محافظة البحيرة، تفقد من خلالها معهد دمنهور ومعهد دمنهور النموذجي بنين وبنات، لمتابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، والوقوف على مدى التزام الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة #الثانوية_الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس آب للتواصل مع المسؤولين، وهما: (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة، علمًا بأنه ينبغي على مقدم الشكوى إرسال ما يثبت هويته؛ للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية؛ لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

رئيس قطاع المعاهد يتفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة بني سويف

المصرى اليوم

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