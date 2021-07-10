نجاح أول عملية لعلاج الصمام الأورطي بتقنية «CERAB» بمستشفى طيبة في الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية لعلاج الصمام الأورطي لمريض باستخدام تقنية (CERAB) داخل مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة بالأقصر.

واعلنت المستشفى، ان المريض كان يعاني من غرغرينا بأطراف القدم اليسرى وقرحة مزمنة بالطرف الأخرى، وبإجراء الفحوصات الطبية تبين وجود انسداد مزمن بشرايين الطرفين السفليين مع وجود ضيق شديد بالشريان الحرقفي الأيسر وتمدد بالشريان الحرقفي الأيمن وضيق شديد وقرح بالشريان الأورطي؛ وتم علاج المريض بعد عمل إجرائين طبيين في عملية واحدة بدون جراحة، الإجراء الأول تعامل مع انسداد الشرايين الطرفية بالطرفين السفليين من خلال عمل توسيع بالبالون.

والإجراء الثاني تعامل مع مشاكل الشريان الحرقفي الأيمن والأيسر والأورطي للمريض عن طريق تركيب دعامات مغطاه ذات مقاومة عالية للانسداد باستخدام تقنية (CERAB)، واستقرت حالة المريض وخروج من المستشفى بصحة جيدة.

وأشارت إن تقنية (CERAB) من أحدث التقنيات في علاج أمراض الصمام الأورطي، ودخلت مصر لأول مرة في مايو 2020، وأكدت أن هذه العملية الأولى من نوعها داخل مستشفيات الهيئة وقام بتفيذ العملية فريق من أمهر الأطباء في معالجة أمراض الأوعية الدموية.