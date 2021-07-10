مدرب حراس بيراميدز يكشف كواليس رحيله.. ومشاركة إكرامي واستبعاد المهدي

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كشف خالد عبدالله، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، السابق عن كواليس رحيله من منصبه.

وقال خالد عبدالله، في تصريحات تليفزيونية :«رحلت من تدريب حراس بيراميدز بسبب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد للفريق، حيث طلب التعاقد مع مدرب حراس يوناني»، مضيفا: «الإدارة طلبت مني الاستمرار مع الفريق ولكني فضلت الرحيل، حتى لا أسبب أي أزمات»:

وعن حقيقة مشاركة شريف إكرامي، حارس الفريق بشكل أساسي بتعليمات من الإدارة قال: «لا أساس من الصحة لما تردد في هذا الشأن»، مضيفًا: «لا يوجد أي شيء يجبر الجهاز الفني على الاعتماد على حارس بعينه».

وأضاف: «شريف إكرامي، كان يشارك بقرار من الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني السابق للفريق»، مضيفًا: «المدير الفني كان يفضل مشاركة إكرامي، نظرًا لمستواه الفني ودوره القيادي في الفريق».

وأوضح: «الهجوم على شريف سببه جماهير الأهلي، وأي خطأ يرتكبه يكون هناك اهتمام إعلامي به، وهو ما تسبب في ضغوط كبيرة عليه».

وأشار: «أحمد الشناوي، كان لا يشارك في بداية الموسم، بسبب إصابته، وتم الاعتماد عليه مؤخرًا من أجل إراحة إكرامي وإبعاده عن الضغوط».

وعن أزمة المهدي سليمان، قال: «مشكلة المهدي كانت إدارية وليست فنية، حيث كان يشارك في التدريبات ويستبعد من التواجد في قائمة المباراة بقرار من الإدارة».