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اليوم .. استئناف محاكمة المتهمين بقتل موظفة بـ«التربية والتعليم» بالغردقة

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اليوم .. استئناف محاكمة المتهمين بقتل موظفة بـ«التربية والتعليم» بالغردقة اليوم .. استئناف محاكمة المتهمين بقتل موظفة بـ«التربية والتعليم» بالغردقة

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تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بقتل موظفة الأرشيف بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

كانت نيابة الغردقة الجزئية باشراف المستشار نبيل ابو زينة قد قررت حبس موظفة بادارة الغردقة التعليمية وصديقها شريكها في حادث مقتل زميلتها الموظفة بادارة الغردقة التعليمية ٤ ايام على ذمة التحقيقات في القضية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان الغردقة برئاسة المقدم اسلام مقبل من كشف غموض قضية العثور على جثة مجهولة لسيدة في العقد السادس من العمر مسجاة على ظهرها بالطبان الرملي بالجانب الأيمن وتبين أنها تدعي س ي م سن 57 رئيس قسم الأرشيف بإدارة الغردقة التعليمية ومقيمة أمام البنك الأهلي بشارع الشيراتون دائرة قسم أول واستكمالاً لخطة البحث وفحص خط سير المجني عليها عقب مغادرتها محل سكنها وحصر وفحص علاقاتها بزملائها في العمل وردت معلومات مفادها أن وراء ارتكاب الحادث كلآً من المدعوة / ن ي ح ع مواليد 21/5/1970 مراجعة حسابات بالإدارة التعليمية بالغردقة «زميلتها بالعمل» ومقيمة مبارك 5 عمارة 12 .السابق اتهامها في عدد 3 قضايا ( خيانة أمانة، اختلاس مال عام) وع ص م م س مواليد 12/8/1972 سائق ومقيم شارع محلات العروسة رأس غارب وله محل إقامة آخر شارع السلام ـ الدهار ـ ثان الغردقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولي وبحوزتها عدد 9 غوايش ذهبية وهاتف محمول ماركة سامسونج كحلي اللون ــ مبلغ مالي 2600 جنيه ( ملك المجني عليها ) إيصال تسديد قسط قرض باسم المتهم الثاني لشركة تنمية خدمات المشروعات متناهية الصغر بمبلغ 2600 جنيه والتي اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني عن طريق اتفاقهما معه على الاتصال بالمجني عليها وإيهامها بالتوسط له لخطبتها لكونها رئيستها في العمل مدعياً عدم سابقة معرفته بها مقابل تقديم هدية «أسورة ذهبية» للمجني عليها.

وأضافت بأنها والمتهم الثاني توجها لاصطحابها من مسكنها مستقلاً السيارة ملكة رقم ( ط ر ل 1235) ماركة تويوتا كرولا فضي اللون موديل 2007 لشراء مشغولات ذهبية لتقديمها لها كهدية زواج وقامت بالاختفاء بأرضية المقعد الخلفي للسيارة قيادته وعقب وصولهم للطريق الدائري الأوسط قامت المتهمة بكتم أنفاسها من الخلف باستخدام قطعة قماش وقيام المتهم الثاني بضربها على رأسها عدة مرات مستخدماً طفاية حريق السيارة حتى تأكد من وفاتها وقاما بسرقة عدد (10 غوايش ذهبية ــ حقيبة يدها وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيتها وكارت الفيزا الخاص بها ــ 3 هاتف محمول والتخلص من المجني عليها بإلقائها على جانب الطريق ( مكان العثور ) وعقب ذلك توجهت لبنك الإسلامي واستخدمت كارت الفيزا الخاص بالمجني عليها وسحب مبلغ مالي 10000 جنيه على 4 مراحل لسابقة معرفتها بالرقم السري من المجني عليها .

بإعداد عدة أكمنة تم ضبط المتهم الثاني وبحوزته عدد 2 هاتف محمول ماركة نوكيا ملك المجني عليها وعدد 1 غويشة ذهبية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولي وأرشد المتهم عن السيارة وطفاية الحريق المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأقر بالتخلص من باقي المسروقات «الفيزا كارت، حقيبة اليد، نقاب، فرش مقعد السيارة» باحدي صناديق القمامة بشارع الحجاز «تم ضبطها» بإرشادهما. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

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