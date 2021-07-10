نهائي القرن في "كوبا أميركا": راقصو "التانجو" في ضيافة السامبا "البرازيلية"

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صراع كبير منتظر بين "ميسي" و"نيمار"

سيكون عشّاق كرة القدم في أنحاء العالم على موعد مع مباراة توصف بأنها مباراة القرن في بطولة كوبا أميركا 2021 عندما يحلّ المنتخب الأرجنتيني ضيفًا ثقيلًا على نظيره البرازيلي في مباراة النهائي من النسخة الحالية للمسابقة.

ستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة فجر الأحد على ملعب ماراكانا الشهير في البرازيل.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهّل للمباراة النهائية في البطولة عقب تغلبه على نظيره الكولومبي بركلات الترجيح.

فيما تأهّل منتخب البرازيل لنهائي المسابقة الحالية عقب فوزه على نظيره منتخب بيرو، بهدف دون مقابل، علمًا بأن المسابقة تقام في البرازيل.

يعد منتخب البرازيل الأكثر فوزًا في المواجهات التي جمعته مع الأرجنتين في 108 مباريات؛ حيث حقق الفوز في 43 مباراة، بينما فاز الأرجنتين في 39 مباراة وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة أخرى.