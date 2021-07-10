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فرق التطعيم المنزلي تواصل تطعيم المواطنين بأحياء محافظة السويس
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:44 مساءً
وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يفتتحان معرض «ديارنا» بمارينا
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الأحد 25 يوليو 2021 10:44 مساءً
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات على زراعي المنيا
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:44 مساءً
مصرع شخصين وإصابة آخرَين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:44 مساءً
أحمد موسى: تونس تنتفض ضد الإخوان.. والجماعة تكرر جرائمها
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:44 مساءً
أحمد موسى: 25 ألف جنيه الحد الأدنى لتكلفة العمرة بعد الشروط الجديدة
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:44 مساءً
دورات تدريبية بمديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:44 مساءً
«قالولي متوطيش يا فنان».. زكي فطين عبدالوهاب يعلن تعرضه للسرقة
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:43 مساءً
إنجي المقدم تكشف سر ابتعادها عن «السوشيال ميديا» الفترة الأخيرة
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:43 مساءً
موسيماني في ورطة..تعرف على بيدل محمد هاني في مباراة الأهلي و أسوان
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
خروج طلاب الثانوية من اللجان بعد انتهاء امتحان اللغة العربية
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 10 يوليو 2021 02:11 مساءً
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