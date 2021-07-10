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ضبط أحد المتهمين في واقعة سرقة صندوق تبرعات من أمام مسجد بشبرا الخيمة

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ضبط أحد المتهمين في واقعة سرقة صندوق تبرعات من أمام مسجد بشبرا الخيمة ضبط أحد المتهمين في واقعة سرقة صندوق تبرعات من أمام مسجد بشبرا الخيمة

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كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن القليوبية أنه تم ضبط أحد المتهمين بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من أمام مسجد في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

وقالت المصادر إنه جارٍ تحديد باقي المتهمين وضبطهم بعد نشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى مدير أمن القليوبية بلاغا بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام 3 أشخاص بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من أمام مسجد في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

وتبين قيام المتهمين بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من مسجد بشارع 8 بمنطقة أرض عبدالكريم ناصر ببهتيم بشبرا الخيمة وتم ضبط أحد المتهمين وجارٍ ضبط الباقي.

المصرى اليوم

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