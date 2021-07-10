مرور مفاجئ لمدير إدارة المستشفيات على مستشفى صدر طنطا

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تفقد الدكتور خالد الشلقامي مدير إدارة المستشفيات، مستشفى صدر طنطا رافقة الدكتور أيمن عباس وذلك لمتابعة تواجد الأطقم الطبية بالنوبتجيات في جميع الأقسام والاستعداد المستمر لأي طارئ والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي جاهزية المستشفى والطاقم الطبي.

كما تفقد أقسام عزل مرضي فيروس كورونا والاطمئنان على الرعاية الطبية المقدمة للمرضي، وكذلك الاطمئنان، والتزام الطاقم الطبي بتنفيذ بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع مصابي كوفيد 19، كذلك متابعة توافر أدوية البروتوكول العلاجي.

كما قام بالتأكد من توفير المخزون الكافي من الأكسجين سواء تنكات أو الأسطوانات المخصصة لذلك في إطار السياسة العامة لمديرية الصحة في الاهتمام بالمتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على سير العمل.