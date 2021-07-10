مياه المنوفية : عقد دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات

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قال المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، إنه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشري، وتماشياً مع سياسة الدولة في التوجه إلى التحول الرقمي نفذت الإدارة العامة للتدريب برامج تدريبية مختلفة خلال الفترة من 4 يوليو وحتي 8 يوليو الجاري، ضمن خطة الإحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.

وأوضح أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة تدريبية عن لائحه شئون العاملين بهدف الإرتقاء بالمستوي الاداري والتنفيذي للموارد البشرية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ تدريب حول استخدام التحاليل المعملية للتحكم في تشغيل محطات المياه الارتقاء بمستوى أداء الكيميائين ومعرفة مدى أهمية دور التحاليل الكيميائية في عملية التشغيل ومؤثراتها علي مختلف المحطات.

وأضاف، يستمر مركز التدريب في تقديم دورات في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى والتى شملت تنفيذ دورة تدريبية لتحسين اداء العاملين في استخدام برنامج word بهدف صقل مهارات العاملين في مختلف التخصصات وتطوير الآداء.