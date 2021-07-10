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استضاف جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حلقة نقاشية افتراضية تحت عنوان«الطلاب الوافدون بالأزهر.. قصص نجاح»، وذلك بحضور عدد من الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف، وتقديم عثمان نورستاني، رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر.

في بداية اللقاء أوضح د.عبدالرؤوف حبال، من سوريا، أنه لم يشعر هو وغيره من الطلاب الذين جاءوا إلى مصر والأزهر الشريف لنيل العلم الشرعي المستنير في أي وقت، بأنهم غرباء عن هذا الوطن الكريم، بفضل المعاملة الحسنة المتميزة التي يعاملون بها في مصر، موضحا أن والده، أصر أن يرسله للدراسة بالأزهر الشريف، موصيا إياه بالحرص الشديد على طلب العلم ومجالسة العلماء، فبدأ رحلته الدراسية في الأزهر بمرحلة الإجازة(الليسانس) بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ثم الدراسات العليا، ثم الماجستير بدرجة ممتاز، وهو حاليا يعد بحثا علميا لمناقشة رسالة الدكتوراة في قسم الفقه المقارن، لافتا إلى أنه لم يجد أية صعوبة في طلب العلم في الأزهر، حيث تيسرت له كل طرق الحصول على المعلومة الأصيلة من أساتذة وكبار علماء الأزهر، قائلا«جئت إلى مصر والتقيت بعلمائها وأفاضلها، وأخذت من علمهم ومن حالهم ومن قالهم، وانتفعت بدروسهم ومؤلفاتهم».

وأوضحت زرينا، من أسبانيا، أنها التحقت بالدراسة في الأزهر منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، وتفوقت في الدراسة بمعهد البعوث الإسلامية، حتى حصلت على المركز الأول في الثانوية، ثم نالت أعلى الدرجات في سنوات الدراسة بالكلية، مؤكدة أن لقائها والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر في بداية تولية المشيخة، كان له أثر كبير في مسيرتها التعليمية، بعد أن شعرت بفخر الانتماء للأزهر الشريف، الذي وصفته بالصرح العلمي الشامخ، والمؤسسة العريقة، التي نهل منها طلاب العلم من كافة أنحاء العالم.

كما أكدت زرينا، أن المنهج الأزهري هو نموذج للمنهج العلمي المنضبط، الرباني المصدر، العالمي الوجهة، إنساني المنطلق، يرتبط بالأصل، ويتصل بالعصر، تلقته الأمة بالقبول، موضحة أن أهم ما تعلمته في الأزهر الشريف هو «التعلم قبل التكلم.. والوعي قبل السعي.. وبناء الإنسان قبل البنيان».

وأوضح د.يوسف سافاني، من كوت ديفوار، أنه يدرس في الأزهر الشريف منذ نعومة أظافره، حتى حصل على درجة الماجستير، وهو حاليا في مرحلة إعداد بحث رسالة الدكتوراة، موضحا أنه كان هو وزملائه الوفدين شاهدين على ما أحدثه شيخ الأزهر، من نقلة نوعية، وتطوير في الأزهر الشريف، وبخاصة منظومة تعليم الطلاب الوافدين، واهتمام وحرص فضيلته الدائم على لقائهم المستمر والتنبيه الدائم على تسهيل أمورهم.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.