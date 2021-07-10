«تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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اشتكى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، القسم العلمى بشعبتيه من مستوى امتحان اللغة العربية، مطالبين بأن تراعى الامتحانات القادمة الوقت والظروف التي يؤدون فيها الامتحانات من ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة بمدن الأقصر بجنوب الصعيد.

كما شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بالاقصر، تواجد عدد كبير لاولياء الامور الذين اصطحبوا أبنائهم للجان والتواجد معهم حتى انتهاء دخولهم اللجان، والبالغ عددها 30 لجنة موزعة على مدن المحافظة، والانتظار أمام اللجان انتظارا لخروج ابنائهم بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة بمدن المحافظة والتواجد في الشوارع الفرعية المحيطة باللجان.

فيما أعلن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى اولا بأول والتعامل الفورى معها، مؤكدا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى خلال اليوم الاول من الامتحان.