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أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أنه على الرغم من مرور 3 أيام على رؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن ملف سد النهضة والتى جاءت في الكلمة الواضحة والحاسمة التي القاها السفير سامح شكرى وزير الخارجية أمام مجلس الامن إلا ان هناك اهتماماً ودعماً عالمياً كبيراً لهذه الرؤية المصرية خاصة ان رؤية مصر لقيت تأييداً كبيراً وواسع النطاق داخل مجلس الامن لانها كانت معبرة بوضوح عن موقف مصر المنضبط والمتوازن.

وقال «أباظة» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن رؤية مصر استندت إلى المواثيق والقانون والشرعية الدولية النهرية وأن لمصر حقوقها التاريخية في مياه النيل والتى لايمكن التنازل عنها ابداً وهذا الموقف اصبح واضحاً امام العالم كله مشيراً إلى اهمية قرار مجلس الأمن فإن وافق على مشروع القرار المقدم من دولة تونس الشقيقة فقد نجح في نزع فتيل الأزمة وإن تراخى في ذلك وأعاد الأمر إلى دهاليز الإتحاد الإفريقي «الرخوة» فقد أعطى لمصر كل الحق في الدفاع عن حقوقها وأمنها القومي بكل الوسائل.

وقال وكيل لجنة الشؤون العربية، إن ثقة الشعب العظيم مطلقة وبلا حدود في الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فيما يتعلق بملف سد النهضة ولكن في كل سياسات مصر الداخلية والخارجية، وأن مصر قيادة وحكومة وشعباً لايمكن ان تفرط ابداً في حقوقها التاريخية في مياه النيل ولها كامل حقوقها في الحفاظ على امنها المائى الذي يعد جزءا لايتجزأ من الأمن القومي المصرى .