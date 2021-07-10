أولياء الأمور يصطحبون الطلاب امام لجان الثانوية العامة بالاقصر

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انتظم طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر،اليوم السبت، في لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة .

لجان الثانوية العامة بالاقصر

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية لمنهج اللغة العربية المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية، كما شوهد اصطحاب الطلاب لجهاز التابلت والكتاب المدرسي والمسموح بهما داخل اللجنة الامتحانية .

لجان الثانوية العامة بالاقصر

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، انتهاء مديرية التربية والتعليم من تنفيذ جميع الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادًا لبدء امتحانات الثانوية العامة ..

لجان الثانوية العامة بالاقصر

لجان الثانوية العامة بالاقصر

ووجه ألهم بالالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة كتوفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم، وكذا والتطهير والكشف الحراري أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان .

واطمأن على خطة تأمين خط سير أوراق الأسئلة والإجابات ذهابًا وإيابًا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن.. ووافق على توفير محولات الكهرباء مع توفير مياه الشرب بجميع اللجان، مؤكداً ضرورة متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا ومواجهة أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن.