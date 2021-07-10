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«التعليم»: ضبط عدد من أجهزة التابلت المخترقة خارج منظومة الوزارة

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«التعليم»: ضبط عدد من أجهزة التابلت المخترقة خارج منظومة الوزارة «التعليم»: ضبط عدد من أجهزة التابلت المخترقة خارج منظومة الوزارة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والعليم الفني عن ضبط عدد من أجهزة «التابلت» خارج «المنظومة المخصصة من الوزارة»، اليوم، خلال أداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط التابلت الخاص بالطالب «ن.س» بمحافظة المنوفية، وهو جهاز خارج منظومة الوزارة منذ 114 يومًا، وتم الكشف عن الجهاز وتوجيه الملاحظين بضبطه والتحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة.

وأكدت الوزارة أن أي جهاز تابلت خارج المنظومة أو أي جهاز تم اختراقه «تهكيره» أو لا يتبع الوزارة، سيتم سحبه وتحرير محضر ضد الطالب.

المصرى اليوم

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