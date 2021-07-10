ضبط 416 مخالفة منشآت غذائية في المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة، تواصل تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشآت الغذائية وكافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون، بهدف إحكام الرقابة على كافة المعروضات للتأكد من سلامة الغذاء حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن الإدارة العامة للطب الوقائي «إدارة مراقبة الأغذية» تمكنت من تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك خلال شهر يونيو الماضي، حيث تم المرور على 985 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير413 مخالفة حيث تنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ومخالفات الغش وعدم وجود شهادات صحية وتم ضبط عدد من المنشآت الغذائية تعمل بدون ترخيص، بالإضافة لضبط منشآت بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم إعدام 2604 كيلو جرام أغذية مختلفة و134 لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 744 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك كما تم استخراج 1082 شهادة صحية للعاملين في محال بيع وتصنيع الأغذية.