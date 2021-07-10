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محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في مدينة العريش

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تفقد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، لجان امتحانات الثانوية العامة في عدد من مدارس مدينة العريش، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، إلى جانب توفير كافة احتياجات الطلاب باللجان لتيسير آدائهم الامتحانات.

وأكد المحافظ على انتظام سير الامتحانات دون شكاوى مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد المستجد.

وقال المحافظ أن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 2677 طالبًا وطالبة، منهم 2075 طالبا وطالبة بالقسم العلمي و602 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى، موزعين على عدد 23 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 9 لجان بالعريش، 3 لجان بالشيخ زويد، 10 لجان ببئر العبد، ولجنة واحدة بنخل، مؤكدًا على قيام غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات في مجالس المدن .

محافظ شمال سيناء يتفقد لجان الامتحانات
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان الامتحانات
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان الامتحانات
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان الامتحانات
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان الامتحانات
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان الامتحانات

المصرى اليوم

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