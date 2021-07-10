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5 قتلى في زلزال بطاجيكستان

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5 قتلى في زلزال بطاجيكستان 5 قتلى في زلزال بطاجيكستان

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هز زلزال قوته 5.9 درجات العاصمة دوشانبي بشرق طاجيكستان، يوم السبت، ما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص، وفقًا لسلطات هذا البلد الجبلي في آسيا الوسطى.

وذكر المكتب الإعلامي للجنة حالات الطوارئ في طاجيكستان، أن «مركز الزلزال يقع على بعد 165 كيلومترا شمال شرقي العاصمة دوشانبي».

وأضاف أن الزلزال «أودى بحياة خمسة أشخاص»، مشيرًا إلى أن «عشرات المنازل دمرت»، وفقا لفرانس برس.

ونقلت وكالة الأنباء خوفار الرسمية عن الأكاديمية الطاجيكية للعلوم أن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجات على عمق 10 كيلومترات.

وأوضحت لجنة حالات الطوارئ أن القتلى هم من سكان قرية في منطقة طاجيك آباد.

كما لحقت أضرار جزئية بالمنازل وشبكة الكهرباء في ثلاث قرى في هذه المنطقة التي تبعد 220 كيلومترًا شرقي دوشانبي.

قالت وسائل إعلام روسية إن الرئيس الطاجيكي إمام على رحمون أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس الوزراء.

المصرى اليوم

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