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تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

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تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

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جدد السودان، السبت، دعوته لإثيوبيا لوقف خطواتها الأحادية بشأن سد النهضة، داعيا إلى استئناف المفاوضات حول الملف العالق منذ سنوات.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، رحب وزير الري السوداني ياسر عباس، بمشاركة مجلس الأمن الدولي لإيجاد حل لقضية سد النهضة.

وأضاف: «ندعو إلى استئناف عملية المفاوضات المعززة، ونحث إثيوبيا على الإحجام عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية المتعلقة بسد النهضة».

وتأتي هذه التصريحات عقب يومين من جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي ناقش خلالها قضية سد النهضة الإثيوبي.

وجرت الجلسة بحضور وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، ودعا الجانبان مجلس الأمن الدولي لحث إثيوبيا على التوقف عن المضي في الملء الأحادي لسد النهضة لما يمثله من تهديد وخطر عليهما، وإلزامها بالانخراط في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق ملزم حول السد.

وقبل أيام، قالت والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.

المصرى اليوم

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