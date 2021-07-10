«الإدارية العليا»: للمرأة إجازة وجوبية لرعاية طفلها لـ3 مرات بحد أقصى 6 سنوات

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رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ضد طبيبة بأحد مستشفيات وزارة الصحة، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار إنهاء خدمة الطبيبة بحجة غيابها عن العمل بسبب اتفاقها مع زوجها على تنظيم النسل بتأخير الإنجاب بعد رفض طلبها للحصول على إجازة رعاية طفلها.

وأبطلت المحكمة شرط إنجاب طفل لكل إجازة، وما يترتب على ذلك من أثار باعتبارها قائمة بإجازة وجوبية لرعاية طفلها الوحيد لـ3 مرات وبحدها الأقصى 6 سنوات وتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى، وألزمت وكيل وزارة الصحة المصروفات.

وأوضحت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ في حكمها الذي أصبح نهائيا وباتا، أنه لا يجوز للإدارة أن تتخذ من اتفاق الزوجين على تنظيم النسل سببًا لحرمان الأم من حقها في إجازة رعاية طفلها الوحيد في حدها الأقصى ست سنوات اتفاق الزوجان على تنظيم النسل لا يجيز للإدارة حرمان المرأة من حقها في إجازة رعاية طفلها الوحيد للحد الأقصى 6 سنوات.

وأكدت عدة مبادئ أهمها أن حق الأم في إجازة لرعاية طفلها ليست منحة من الإدارة إن شاءت منحتها وإن رغبت منعتها، بل حق تستمده من القانون مباشرة، كما أن اشتراط الإدارة إنجاب طفل لكل إجازة لرعايته مخالف للقانون ولا يجوز أن تفرض على الأمهات إنجاب الأطفال لتمنحهن الإجازة غير المقيدة بالتعداد، وأن وقت اختيار إجازة رعاية الطفل تحدده الأم وحدها وهو شأن أسرى لا دخل للإدارة فيه وإلا انقلب دورها من تقدير مصلحة العمل إلى التعسف ضد الأمهات في الشؤون الأسرية

وأضافت أن تنظيم النسل جعل المرأة تنخرط في الحياة العامة وشاركت الرجل الذي ظل لعقود طويلة يحتكر بعض الوظائف بسبب نعتها بحملها المتكرر، وأن منح النساء فرص وجودية مكنتها من الصمود في وجه التحولات المجتمعية الحديثة رسخت من استقلاليتهن الذاتية، والفقه الإسلامى الراجح جعل تنظيم الأسرة أو النسل جائز شرعاً لأسباب يقدرها الزوجان ولا ينال من حق المرأة في رعاية طفلها الوحيد.

كانت الطبيبة الطاعنة قالت في دعواها، إنها تشغل وظيفة طبيب مقيم تخصص «أطفال» بإحدى مستشفيات كفر الشيخ، واتفقت مع زوجها على تنظيم النسل بالعمل على تأخير الحمل بعد مولودها الأول مدة تستجم فيها وتسترد نشاطها، وحتى يستطيعان تربيته أحسن تربية، فتقدمت لوزارة الصحة للحصول على إجازة لرعاية طفلها وحصلت عليها مرة واحدة لمدة سنتين، وحينما أرادت الحصول لطفلها ذاته على إجازة مرة ثانية لرعاية هذا الطفل، اشترطت عليها إدارة الشؤون الصحية أن تنجب طفلًا أخر إذا أرادت الحصول على المرة الثانية لإجازة رعاية الطفل، وطفل ثالث إذا أرادت الحصول على المرة الثالثة، بحجة أن تنظيم النسل مسألة شخصية لهما ولا يجوز لها الحصول على إجازة رعاية الطفل إلا بعدد الأطفال، فتركت الطلب إلى الإدارة الصحية وتفرغت لطفلها لحاجته إليها، وحينما لجأت للإدارة الصحية للحصول على إجازة لذات الطفل للمرة الثالثة وجدت الإدارة فصلتها من العمل في المرة الثانية بحجة غيابها بدون إذن.