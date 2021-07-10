«المحامين»: غدًا المحاضرة الرابعة بمعهد محاماة القاهرة لـ4 نقابات فرعية

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد محاضرة بالدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، لنقابات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، من الساعة 1 ظهرًا إلى 3 عصر غد، بقاعة اتحاد عمال مصر.

وأضافت النقابة، في بيان صحفي لها، أن المعهد يقام تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، وإشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، وإسماعيل طه، عضو المجلس، ويحاضر بالمحاضرة عبدالعزيز الشرقاوي، المحامي بالنقض، متناولا الإجراءات الجنائية.

وأوضح بيان النقابة، أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لمحامين نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء لمحامي نقابات شمال وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الجيزة