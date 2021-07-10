ما الوقت المناسب لعمليات السمنة المفرطة؟ استشاري يجيب

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قال الدكتور رامي حلمي، استشاري جراحة السمنة والمناظير، إن السمنة والوزن الزائد مشكلة كبيرة يعاني منها الكثير من الرجال والسيدات، وعادة ما يصاحبها الخوف وعدم الثقة بالنفس، لكونها تمثل عائقًا كبيرًا مع معظم الحالات، سواء من الناحية الصحية أو الحياة اليومية.

وأضاف أن السمنة المفرطة لها قيودها المختلفة، فضلًا عن الأمراض التي قد تسببها وتمنع صاحبها من ممارسة حياته بشكل طبيعي، مؤكدًا أن تأجيل قرار التخلص منها يكون على حساب الصحة أولًا.

وأوضح أن عمليات السمنة سواء (التكميم أو التحويل أو الساسي) تُعد من الحلول المهمة التي يمكن من خلالها الوصول للوزن المثالي، خاصة في حالة صعوبة التخلص من الوزن الزائد بالطرق العادية، مؤكدًا أن الوقت المناسب لعمليات السمنة المفرطة يكون في عدة حالات أبرزها حالات الوزن الزائد والسمنة المفرطة، وحالة صعوبة التخلص من الوزن الزائد بالطرق العادية مثل الدايت والرياضة، وحالات الإصابة بأمراض مرتبطة بزيادة الوزن ومنها «السكري الدرجة التانية»، وحالة صعوبة السيطرة والتحكم في كميات الأكل سواء نشويات أو سكريات.