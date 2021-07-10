حملة مكبرة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية

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شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة حملات مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها أسفرت عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع وفى مجال الأمن العام ضبط 29 قضية.

كما ضبطت الحملات في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1378 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 167 حكما قضائيا متنوعا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات ضبط 6 قضايا تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.