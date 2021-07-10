زجاجة مياه معدنية باردة لكل طالب في الثانوية العامة بأسوان .. وأتوبيسات للجان البعيدة

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شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة في أسوان، توزيع زجاجة مياه معدنية مبردة لكل طالب أثناء دخوله إلى اللجنة نظراً لارتفاع درجات الحرارة في أسوان، وحرصاً على توفير أجواء ملائمة لتخفيف توتر الطلاب حيث تم توفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب في لجان الثانوية العامة يومياً، والمراقبين والملاحظين.

وأكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على ضرورة توافر ثلاجات داخل جميع اللجان لتقديم المياه باردة للطالب وذلك طوال أيام امتحانات الثانوية العامة والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتوفير عدد من الأتوبيسات والسيارات لنقل الطلاب والمعلمين بمدارس إدارة إدفو بشكل يومي نظراً لبعد المسافة بين مقر إقامتهم والمدارس التي تم تحديدها بمعرفة لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة بأسيوط.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مركز توزيع الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة فجر اليوم للاطمئنان على تحركات خطوط السير لإدارات أسوان وإدفو ونصر النوبة وكوم أمبو ودراو.