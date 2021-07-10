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حالة ماطرة تبدأ من يوم عرفة وتستمر حتى نهاية الحج بمكة والمشاعر

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حالة ماطرة تبدأ من يوم عرفة وتستمر حتى نهاية الحج بمكة والمشاعر حالة ماطرة تبدأ من يوم عرفة وتستمر حتى نهاية الحج بمكة والمشاعر
تقلبات جوية بالقطاع الجنوبي الغربي خاصة مرتفعات جازان وعسير والباحة

حالة ماطرة تبدأ من يوم عرفة وتستمر حتى نهاية الحج بمكة والمشاعر

تزامنًا مع قرب حلول موسم حج هذا العام 1442هـ، لا زالت مُبشّرات تتوالى بدخول القطاع الجنوبي الغربي والغربي من المملكة بفترة رطبة ماطرة بغزارة في العديد من المناطق خلال أيام الحج وعيد الأضحى بمشيئة الله.

وتزداد فرص الأمطار الرعدية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تبدأ من يوم عرفة.

ووفق موقع "طقس العرب": تتّفق آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار إلى تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة، اعتبارًا من 16 يوليو الجاري باضطرابات جوية يمكن وصفها بالقوية، تحمل معها أمطارًا غزيرة لمرتفعات جازان وعسير والباحة، وتزداد المؤشرات على توسع هذا الاضطراب الجوي وامتداده نحو الشمال ليبدأ بالتأثير على منطقتَيْ مكة والطائف اعتبارًا من يوم عرفة وحتى اليوم الـ13 من ذي الحجة.

وتوقع الموقع أن تتكاثر السحب الركامية الرعدية وأن تتساقط الأمطار بداية بالأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، وتمتدّ لتشمل عرفات ومنى ومزدلفة، ومن غير المستبعد امتداد جزء من تلك السحب الرعدية نحو الحرم المكي الشريف مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار.

وختم بأنه لا يمكن الحكم النهائي على تفاصيل الحالة الجوية غير المستقرّة المرتقبة خلال فترة الحج؛ نظرًا لبعد الفترة نسبيًّا واتساع هامش الخطأ من الآن، وسيتم حينها إصدار التقارير والتوقعات وفق المستجدات أولًا بأول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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