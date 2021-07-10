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بالصور.. أبها تتزين بثوب الجمال لاستقبال الزوار بكرم الضيافة المعهود

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قمة جبل السودة وقرية رجال ألمع.. ولا يفوتك الاستمتاع بكورنيش الضباب

بالصور.. أبها تتزين بثوب الجمال لاستقبال الزوار بكرم الضيافة المعهود

تضم أبها كل أشكال الجمال في جبالها الخضراء وسهولها الممتدة، ومبانيها التراثية، وجوها الرائع صيفًا، وكرم الضيافة والتقاليد الأصيلة.

وقد استطاعت أبها، أن تصبح -بامتياز- ضمن أهم وجهات الصيف في المملكة والمنطقة العربية. وكذلك ضمن 11 وجهة أعلنتها الهيئة للسياحة في برنامج صيف السعودية، الذي أطلقته تحت شعار "صيفنا على جوك"، في الـ24 من يونيو الماضي، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتقدم من خلاله أكثر من 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.

ومن المهم أن يحرص كل من يزور أبها، على التوجه إلى قمة جبل السودة، على ارتفاع أكثر من 3000 متر عن سطح البحر بين أحضان الطبيعة البكر، بجمالها واعتدال أجوائها، والانتقال عبر عربات "التليفريك" المعلقة، من أعلى السودة إلى وادي العوص؛ حيث قرية رجال ألمع التراثية، التي تجذب أنظار الزائرين بأبنيتها على حوافّ الأجراف الجبلية، وسلالمها المعلقة التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 500 سنة؛ حيث يجري العمل الآن على تسجيلها ضمن التراث الإنساني العالمي بمنظمة اليونيسكو.

وتتمتع أبها، عروس الجنوب وموطن الخيال، بثوب من جمال الطبيعية الخلابة، يزينه فن القط العسيري في معالمها الأثرية والتراثية.

وفي ممشى الضباب، أو "كورنيش الضباب"، كما اعتاد أهالي المنطقة على تسميته؛ تبرز متعة التجول؛ حيث يعانق السحاب قمم الجبال بإطلالتها على تهامة في تجربة سياحية تجمع العائلات والأصدقاء، ويمكن الإعداد لها من خلال موقع "روح السعودية"، الذي يقدم العديد من التجارب والباقات ضمن برنامج "صيفنا على جوك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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