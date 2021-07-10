تحدّوا الصعاب.. ثلاثة شبان بحائل يعيدون مهنة الآباء في بناء المنازل

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أسعارهم تنافس المؤسسات المختصة بالمقاولات.. وإبداعهم جذب الكثيرين

أعاد ثلاثة شباب من مدينة حائل ذاكرة كبار السن الحائليين إلى التسعينيات الهجرية التي كان يتساعد فيها أبناء المدينة لتشييد منازل بعضهم مقابل مبالغ رمزية.

وتخصص كلٌّ من: محمد دخيل الشمري، ومحمد رشود الشمري، ومحمد حمود الشمري، في الدفان للأرض مقابل مبلغ ثابت تحكمه مساحة الأرض.

وحدّد الشبان مبلغ ٢٥٠ ريالًا إذا كانت مساحة الأرض من ٢٠٠م٢ حتى ٥٠٠م٢، وما فوق ذلك بـ٣٠٠ ريال للرصاصة الواحدة، وهو سعر نافس فيه الشبان المؤسسات المختصة بالمقاولات.

وعن الأسباب التي دعتهم للعمل ميدانيًّا في المقاولات، أشار محمد الرشود رئيس فريق العمل في حديثه لـ"سبق" إلى أن تنمية الوطن والقضاء على البطالة وتشجيع الشباب في سوق العمل هي أهم أسباب عملهم ذلك.

وأكد الرشود أن توافق المهارات بينه وبين أبناء عمومته جعلتهم يتّحدون للعمل سوية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، يقتسمون الساعات بينهم وفق جدول مُنظّم.

وعن اختيارهم لعمل حفر الأرض وتوريد الدفان ودفنها وإغراقه ورصها بالرصاصة؛ أشار إلى أنهم وجدوا أنفسهم أكثر إبداعًا في هذا العمل.

وأضاف أنه بعد عزمهم على العمل سويًّا اشتروا معدات الرصاصات اللازمة، مؤكدًا أنهم يخططون في المستقبل لامتلاك أسطول منها في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها منطقة حائل.

وعن إجراءات التصريح أشار إلى أنه في ظل الاشتراطات الحالية بدؤوا في استخراج التصاريح اللازمة لذلك.

ولفت إلى أن جميع أبناء المنطقة شجعوهم على ذلك، فيما شرع كثير ممن يريدون بناء منازلهم بالاتفاق معهم للعمل لديهم، مؤكدًا أن هوايتهم وحبهم للعمل ساهم بعد الله في استمرارهم بالعمل منذ عام ١٤٣٩هـ، ونصح الشباب الثلاثة جميع أبناء المنطقة بالعمل، مؤكدين أن العمل عبادة وشرف والإسلام حثّ على ذلك.