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إن كيدهن عظيم.. فتاة من التبين تقتل خطيبها وتحرق جثته بسبب رسالة واتساب

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إن كيدهن عظيم.. فتاة من التبين تقتل خطيبها وتحرق جثته بسبب رسالة واتساب إن كيدهن عظيم.. فتاة من التبين تقتل خطيبها وتحرق جثته بسبب رسالة واتساب

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كشفت التحقيقات في واقعة مقتل شاب وإشعال النيران في جسده بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة أن خطبتيه المجني عليه «ندى. ح» 21 سنة استعانت بـ 3 فتيات من صديقاتها لتخلص منه وحرقه بعد أن اكتشف أنه متعدد العلاقات العاطفية، تم القبض على المتهمات وإحالتهن إلى النيابة العامة للتحقيق.

كان قسم شرطة 15 مايو تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب متفحمة داخل شقة بمنطقة التبين، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه «كمال» 22 سنة موظف، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان وتفريق الكاميرات الموجودة بمحيط مكان الحادث.

وقالت التحريات إن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وخطيبته داخل شقة الزوجية بمنطقة التبين في مدينة 15 مايو الخميس الماضي بسبب أن المجني عليه متعدد العلاقات العاطفية، فاستعانت خطيبة المجني عليه بثلاث فتيات أخريات وتم التخلص منه بضربه على رأسه بعصا خشبية ثم أشعلن النيران في الشقة لإبعاد الشبهة الجنائية عنهن، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل الواقعة وضبط جميع المتهمين.

وبمواجهة خطيبة المجني عليه وصديقاتها المتهمات بالتحريات، اعترفت بقتل وحرق جثة خطيبها وقالت «شوفت رسائل جنسية بينه وبين عدد من الفتيات على واتساب أب الخاص به، وعندما واجهته اعترف بجريمته مع الفتيات، فقررت التخلص منه بضربه على رأسه بعصا خشبية حتى الموت ثم إشعال النيران في الشقة لإبعاد الشبهة الجنائية عنا.

كشفت المتهمة أن يوم الحادث اتصلت بخطيبها وطلبت منه مقابلتها في شقة الزوجية القريبة من منزل أسرتها للاتفاق على تسوية الخلافات المنازعات المتجددة بنهما خلال الفترة الاخيرة، وقالت عندما حضر وجد في انتظاره 3 فتيات أخريات فحدثت بيننا مشاجرة بعد رفضه تطليقي بعد أن عقد قرانه على منذ شهرين.

وأضافت المتهمة أن خلال المشاجرة أمسكت بقطعة خشبية كبيرة وضربته على رأسه بمساعدة الفتيات فلفظ أنفاسه في الحال للانتقام منه، وقررت نيابة 15 مايو حبس الفتيات بتهمة القتل العمد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الواقعة.

المصرى اليوم

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