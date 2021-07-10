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محمد صبحي يواصل البروفات النهائية لـ«نجوم الظهر».. ويعود للدراما بعد غياب 8 سنوات

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محمد صبحي يواصل البروفات النهائية لـ«نجوم الظهر».. ويعود للدراما بعد غياب 8 سنوات محمد صبحي يواصل البروفات النهائية لـ«نجوم الظهر».. ويعود للدراما بعد غياب 8 سنوات

يواصل الفنان الكبير محمد صبحي، البروفات النهائية الخاصة بالعرض المسرحي الجديد «نجوم الضهر» مع أسرة العرض، والذي يُعرض على مسرح مدينة سنبل خلال الفترة المقبلة.

وأكد «صبحي» أنه مشغول حاليًا بإجراء البروفات النهائية لمسرحية «نجوم الظهر» وبعدها مسرحية أخرى بعنوان «عيلة اتعملها بلووووك» .

مسرحية «نجوم الظهر» إخراج وبطولة وتأليف محمد صبحي بمشاركة من الكاتب أيمن فتيحة وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبدالله حسن وديكور محمد الغرباوى، وبطولة مجموعة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبدالعزيز، سماح السعيد، عبدالرحيم حسن، جيهان قمري، منير مكرم، ندي ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضى، تامر ضيائي، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط .

من ناحية أخرى يعود الفنان الكبير محمد صبحي للدراما التليفزيونية بعد غياب 8 سنوات من خلال مسلسل جديد لم يستقر على اسمه، لافتًا أنه سيعود في مسلسله المقبل خلال عام 2022 حيث يتعاون فيه مع الكاتب أحمد عوض، والذي كتب له مسلسلي «رحلة المليون»، و«سنبل بعد المليون».

ونفى «صبحي» ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الأخرى عن تقديمه مسلسل بعنوان «شرطة الأخلاق».

المصرى اليوم

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