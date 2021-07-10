«صحة غزة»: حالة وفاة و(52) إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالقطاع

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أعلنت صحة غزة صباح يوم السبت، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات بكورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقالت صحة غزة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أنّها أجرت 453 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالة وفاة و(52) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت تعافي 133 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 115156 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1683 حالة وإجمالي المتعافين 112398 حالة، وإجمالي الوفيات 1075 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 41 حالة.

وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 27 حالة.

فيما بلغ إجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة.

وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 86385 شخصا.