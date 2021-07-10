أخبار عاجلة

"الموت" يغيّب الشيخ ياسين الخطيب.. أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى -
رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد -
العاهل الأردني: تعرضنا في السابق لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع -
تونس.. إصابة عدد من رجال الأمن وحرق مدرعة في مواجهات مع محتجين -
الهلال يكسب إليريا السلوفيني.. ويلاقي هيرتا برلين الألماني الجمعة -
شاهد .. استعادة وضبط 53 طنًا من الحطب والفحم المخالف بالقنفذة -
هل بالإمكان الذهاب للمسجد الحرام بـ"التاكسي"؟.. إليك الإجابة -
جهود حثيثة لـ"بلدية صامطة" لمواجهة الأمطار وإصلاح وردم المستنقعات والحُفر -
بهدف وحيد.. الأهلي يكسب تجربة الصفاقسي التونسي -
بعد غرق مركبة.. "الزهور" تستقبل زوار "العارضة" للتحذير من السيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صحة غزة»: حالة وفاة و(52) إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالقطاع

Print
«صحة غزة»: حالة وفاة و(52) إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالقطاع «صحة غزة»: حالة وفاة و(52) إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالقطاع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت صحة غزة صباح يوم السبت، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات بكورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقالت صحة غزة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أنّها أجرت 453 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالة وفاة و(52) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت تعافي 133 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 115156 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1683 حالة وإجمالي المتعافين 112398 حالة، وإجمالي الوفيات 1075 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 41 حالة.

وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 27 حالة.

فيما بلغ إجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة.

وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 86385 شخصا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع