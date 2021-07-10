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99.5 نسبة حضور طلبة شمال سيناء لامتحان اللغة العربية بشمال سيناء

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99.5 نسبة حضور طلبة شمال سيناء لامتحان اللغة العربية بشمال سيناء 99.5 نسبة حضور طلبة شمال سيناء لامتحان اللغة العربية بشمال سيناء

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أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على انتظام امتحان اللغة العربية في مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوي المحافظة دون شكاوي.

وأضاف رضوان، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي خلال سير الامتحان، وأنه لم تسجل أي حالات غش، ولم تسجل أي إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة أو الملاحظين .

وأشار رضوان إلى تغيب 9 طلاب عن أداء امتحان مادة اللغة العربية في مختلف لجان الامتحانات، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين 2173 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 2164 طالبا وطالبة، بنسبة حضور بلغت 99.5%.

المصرى اليوم

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