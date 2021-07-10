590 جنيه لأقل متر.. «تعاونيات البناء والإسكان» تطرح قطع أراض بـ 12 مدينة جديدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح الهيئة لقطع أراضي لجمعيات الإسكان التعاوني في 12 مدينة جديدة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن المدن الجديدة المطروح بها تلك الأراضي هي: (العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – مدينة بدر – العاشر من رمضان – 15 مايو – سلام مصر «شرق بورسعيد» – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة).

وأضاف أن سعر المتر يبدأ من 590 جنيهاً، حيث يقل عن سعر مثيلها من الأراضي بالمدن الجديدة بما لا يقل عن نسبة ٢٥%.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى أن هناك عدة شروط لحجز تلك الأراضي، منها أن يكون عدد أعضاء جمعية الإسكان التعاوني الراغبين بالحجز في المشروع لا يقل عن ١٢٠ عضوا، على أن تقوم الجمعية بشراء الحد الأدنى من الأراضي وهو ٢.٢٥ فدان؛ وذلك لبنائه عمارات كحد أدنى بحيث تتكون كل عمارة منها من ٢٤ وحدة سكنية، والعمارة مكون منها بدروم ودور أرضي و٥ أدوار متكررة.

ولفت اللواء حسام الدين مصطفى رزق إلى أنه بعد تقديم كراسة الشروط والإقرارات وتحديد موعد قرعة علنية لتخصيص الأراضي، في حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن الجديدة المشار إليها بعاليه سيتم منح تلك الجمعية مهلة لسداد ٢٥% من قيمة الأرض المخصصة لها والـ ٧٥ % الباقية تسدد على ٥ سنوات بدون فوائد.

وكشف رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أنه يمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراضٍ لمشروعاتها في أكثر من مدينة بشرط أن تكون في نطاق عملها، وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائياً.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات في موعد لاحق بالجرائد الرسمية ومقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان www.moh.gov.eg.

جدير بالذكر أن الهيئة أعلنت خلال الأيام الماضية أن كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى تباع بمقرها الرئيسي «3 ش سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة»، في الفترة من 5 إلى 29 يوليو الجاري، على أن تسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية، بحيث يكون آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021.