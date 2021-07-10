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32 اسماً تصدرت بهم مصر قائمة الـ101 الأكثر أهمية في السينما العربية التي أطلقها مركز السينما العربية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، وتواجدت أسماء مصرية في مختلف فئات القائمة.

في فئة المخرجين وصُنَّاع الأفلام، تواجد مروان حامد ومحمد دياب وعلي العربي وعمرو سلامة وآيتن أمين وسامح علاء وأحمد عامر والمؤلف أحمد مراد، بينما ضمت فئة الممثلين ضمت النجوم يسرا وأحمد عز وأحمد مالك وكريم عبدالعزيز ومنة شلبي.

محمد حفظي رئيس القاهرة السينمائي - صورة أرشيفية



وضمت فئة المنتجين محمد حفظي وشاهيناز العقاد، وتامر مرسي وأحمد بدوي، بينما تواجد في فئة الموزعين ودور العرض زيد كردي، وجابي خوري ورمزي خوري، وهشام عبدالخالق، ماريان خوري ويوسف الشاذلي، وعلاء كركوتي وماهر دياب .

جابى خورى - صورة أرشيفية



فئة المهرجانات السينمائية تواجد فيها محمد حفظي مرة أخرى بصفته رئيساً لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة إلى فريق مهرجان الجونة متمثلاً في المهندس نجيب ساويرس وانتشال التميمي مدير المهرجان وأمير رمسيس المدير الفني.

- صورة أرشيفية

قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، يطلقها سنوياً مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي، وتضم أسماءً يمثلون أنفسهم أو جهات ينتمون إليها، وقد وقع الاختيار عليهم وفقاً للأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية خلال الـ12 شهراً الأخيرة.وقد جاءت القائمة كالتالي:

25 مخرجاً ومؤلفاً، 18 ممثلاً (15 جهة)، 11 منتجاً (10 جهات)، 11 رئيساً ومديراً للمهرجانات (9 جهات)، 22 شخصاً مؤثراً في الهيئات الحكومية العربية (15 جهة)، 5 ممولين (4 جهات)، 8 من مديري المنصات (4 جهات)، 26 موزعاً في دور العرض (17 جهة).

ومثلت قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية 22 دولة، 13 عربية و9 دول غير عربية، وكانت الدولة صاحبة التمثيل الأكبر هي مصر برصيد 32 اسماً، ثم الإمارات (24) والسعودية (18) وفلسطين (16)، ولبنان (11)، والأردن وتونس (7 أسماء لكل منهما)، وسوريا (4)، واسمين من كل من السودان والعراق والكويت والمغرب وقطر.

الدول غير العربية الموجودة في القائمة، تتصدرها الولايات المتحدة الأميركية برصيد 3 أسماء، ثم فرنسا والأرجنتين برصيد اسمين لكل منهما، واسم واحد لكل من المملكة المتحدة والسويد وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة.