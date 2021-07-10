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محافظ الشرقية من داخل غرفة العمليات : تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سير إنتظام إمتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وذلك للتأكد من بدء الإمتحانات وإنتظامها دون أية عقبات أو مشكلات قد تواجه سير اليوم الأول للإمتحانات ،والتعامل الفوري مع أي حالات إشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، بحضور سعد الفرماوى السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وأعضاء الغرفة.

وقال المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الإمتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة، وتم وضع إستعدادات لكل الإحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الإمتحانات بشكل طبيعي، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتنسيق من أجل توفير الأجواء المناسبة لنجاح العملية الإمتحانية ورصد أية مشاكل قد تحدث مع التشديد على رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتأمين الكهرباء دون إنقطاع، وتذليل أي عقبات طوال فترة الإمتحانات وحل كافة المعوقات الطارئة.

إطمأن المحافظ على تمركز سيارات الإسعاف أمام المدارس ،لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب إذا تتطلب الأمر، متمنيا لأبنائه طلاب وطالبات الثانوية العامة التوفيق في آداء الإمتحانات ،والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أوضح الأستاذ رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير انتظام إمتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه هناك تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الإمتحان واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فوراً، وقال أن الغرفة تتلقي تقريراً دورياً من المدارس والغرف الفرعية بالإدارات عن أعمال الإمتحانات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

المصرى اليوم

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