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وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يبحثان الأعمال المشتركة بين الجانبين (صور)

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استقبل د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، اللواء خالد فودة محافظ، جنوب سيناء، لبحث التعاون في الأعمال المشتركة بالمحافظة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على اهتمامه بكل ما يتصل بشؤون الأئمة والمساجد بالمحافظة، ودعمه الشديد لمشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث أشاد المحافظ بهذا المشروع وآلية عمله وتنظيمه، واصفًا إياه بأنه عمل اجتماعي رائد.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن من أهم الأعمال المشتركة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء: الإعداد لافتتاح كواحد من أهم مساجد مدينة الطور على مساحة 1800م بخلاف اللاند سكيب، وذلك خلال احتفالات الدولة المصرية بانتصار أكتوبر المجيد، وإنشاء مسجد جامع بمدينة نويبع وفرش مسجد الروضة بمدينة الطور.

كما ناقش الجانبان فتح باب النقل للأئمة الراغبين للعمل بمحافظة جنوب سيناء بالحوافز الإضافية المقررة للعاملين بجنوب سيناء 300%، مع توفير سكن للإمام، وذلك لدعم العمل بالمناطق البدوية بالمحافظة.

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يبحثان الأعمال المشتركة بين الجانبين

المصرى اليوم