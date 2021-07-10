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الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة واحدة و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة واحدة و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة واحدة و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و60 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».

ولفتت الكيلة، إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 16 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 541،538 بينهم 389،105 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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