«تعليم النواب» تقرر استدعاء القائمين على امتحانات الثانوية العامة بعد تسريب «اللغة العربية»

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قالت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعى القائمين على امتحانات الثانوية العامة لمعرفة اسباب تسرب امتحان اللغة العربية اليوم.
و انتقدت «سلامة» تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، بعد ساعة ونصف من انعقاد الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واضافت: «هذا فشل ذريع لوزارة التربية والتعليم». وأضافت في تصريحات صحفية لها اليوم، إنها فوجئت بارسال الامتحان ونموذج الاجابة الخاص به، على الواتس آب الخاص بها. .
و وجهت النائبة عدد من التساؤلات لوزارة التربية والتعليم، قائلة: «أين وعود الوزارة بأن الامتحانات مؤمنة جيدا، وأين المليارات التي تم انفاقها على تأمين الامتحانات، وأين الكاميرات وغيرها من أدوات مواجهة الغش، وتابعت :»ما حدث من تسريب للامتحان هو اهدار للمال العام «.
وقالت «سلامة» إن تسريب الامتحانات يقضي على تكافؤ الفرص ويؤثر سلبيا على نفسية الطلاب، مشيرة إلى أن اولياء الأمر اصيبوا بخيبة أمل كبيرة بسبب تسريب الامتحانات، وطالبت وزارة التربية والتعليم بسرعة الكشف عن اسباب تداول الامتحان.
كان أحد جروبات الغش الإلكتروني نشر على موقع «تليجرام» صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.
ورغم تحذيرات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تمكنت صفحات الغش من تداول امتحان العربي للثانوية العامة على جروب يضم ربع مليون شخص، حيث تم نشر أسئلة الامتحان بعد 30 دقيقة من بدايته.
واتخذت الوزارة إجراءات صارمة لمواجهة الغش الإلكتروني، وقامت بتركيب كاميرات مراقبة وشددت على منع دخول الهواتف المحمولة مع التأكيد على تطبيق قانون الغش.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنيحذرت طلاب الثانوية العامة من محاولات الغش في الامتحانات، مؤكدة أنه سيتم تغليظ عقوبة الغش على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.