«تعليم النواب» تقرر استدعاء القائمين على امتحانات الثانوية العامة بعد تسريب «اللغة العربية»

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قالت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعى القائمين على امتحانات الثانوية العامة لمعرفة اسباب تسرب امتحان اللغة العربية اليوم.

و انتقدت «سلامة» تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، بعد ساعة ونصف من انعقاد الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واضافت: «هذا فشل ذريع لوزارة التربية والتعليم». وأضافت في تصريحات صحفية لها اليوم، إنها فوجئت بارسال الامتحان ونموذج الاجابة الخاص به، على الواتس آب الخاص بها. .

و وجهت النائبة عدد من التساؤلات لوزارة التربية والتعليم، قائلة: «أين وعود الوزارة بأن الامتحانات مؤمنة جيدا، وأين المليارات التي تم انفاقها على تأمين الامتحانات، وأين الكاميرات وغيرها من أدوات مواجهة الغش، وتابعت :»ما حدث من تسريب للامتحان هو اهدار للمال العام «.

وقالت «سلامة» إن تسريب الامتحانات يقضي على تكافؤ الفرص ويؤثر سلبيا على نفسية الطلاب، مشيرة إلى أن اولياء الأمر اصيبوا بخيبة أمل كبيرة بسبب تسريب الامتحانات، وطالبت وزارة التربية والتعليم بسرعة الكشف عن اسباب تداول الامتحان.

كان أحد جروبات الغش الإلكتروني نشر على موقع «تليجرام» صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

ورغم تحذيرات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تمكنت صفحات الغش من تداول امتحان العربي للثانوية العامة على جروب يضم ربع مليون شخص، حيث تم نشر أسئلة الامتحان بعد 30 دقيقة من بدايته.

واتخذت الوزارة إجراءات صارمة لمواجهة الغش الإلكتروني، وقامت بتركيب كاميرات مراقبة وشددت على منع دخول الهواتف المحمولة مع التأكيد على تطبيق قانون الغش.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنيحذرت طلاب الثانوية العامة من محاولات الغش في الامتحانات، مؤكدة أنه سيتم تغليظ عقوبة الغش على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.