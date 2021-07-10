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بث مباشر.. مدير أمن بني سويف يتفقد لجان الثانوية العامة 

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رصدت المصرى اليوم تفقد اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، فرق التأمين بمحيط مقرات اللجان الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة.

وكلف قوات التأمين بمنع اولياء امور الطلاب من التواجد بمحيط اللجان.

وقالت سهام يوسف وكيل وزارة التعليم ببنى سويف انه يبلغ عدد المتقدمين لامتحان أمتحانات الثانوية العامة ببني سويف أكثرمن 16 ألف و700 طالباً وطالبة، موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسط الإلتزام الإجراءات الوقائية بمقرات اللجان مثل بوابات التعقيم، ومراجعة خطة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من وإلى مقار اللجان مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالباً داخل اللجنة الواحدة..

وشددت على ضرورة التأكيد على الطلاب بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع، وإخطارهم بأنه في حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب (عدم اجتياز) وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

المصرى اليوم

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