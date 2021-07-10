بعد القبض عليه.. تعرف على مصير طالب الغربية وفقًا لقانون تغليظ عقوبات الغش

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قبل قليل، كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طالب محافظة الغربية بسبب ممارسة الغش داخل لجة الامتحان، اليوم السبت، الذي يشهد أول انطلاقة امتحانات الثانوية العامة 2021.

وطالب الغربية تم القبض عليه داخل لجنة الامتحان، حيث قام بتصوير ورقة الامتحان الخاصة به، ويعد ذلك أول تحرك قانوني من قبل الوزارة تجاه حالات الغش، خلال العام الجاري.

وكان مجلس النواب قد أصدر قانون جديد لتغليظ عقوبة الغش أو محاولة تسريب الامتحانات في الثانوية العامة. وفيما يلي نرصد لكم تفاصيل القانون الجديد.

أي شخص يقوم بالطباعة أو النشر في محاولة لتسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها بهدف الغش، يُعاقب بالحبس لمدة عامين تبدأ بعامان كحد أدنى وتنتهي بسبع سنوات كحد أقصى.

كذلك يُعاقب من قام بالطبع أو النشر في محاولة للمساعدة على الغش بغرامة تبدأ تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه، على أن يُمنع الطالب الذي يتم ضبطه أثناء الغش أو أثناء محاولته للغش أو في حالة قيامه بطبع أو نشر أسئلة وأجوبة من الامتحان الذي يؤديه أو الامتحان التالي، كما يعد راسبا في كل المواد.

وعن اصطحاب الموبايل أو أي أجهزة سلكية أو لاسلكية بهدف الغش، داخل لجنة لامتحان، فتم تحديد عقوبته بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

وحدد القانون الجديد عقوبة الطالب الذي يقوم بأعمال من شأنها الإخلال بنظام الامتحانات، بالرسوب في جميع المواد.