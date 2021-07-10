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رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: لن تعجز أبدًا في الحفاظ على كامل حقوقها المائية

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رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: مصر لن تعجز أبدًا في الحفاظ على كامل حقوقها المائية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: لن تعجز أبدًا في الحفاظ على كامل حقوقها المائية

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قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك لجنة عربية لدعم الحقوق المصرية والسودانية في مياه النيل، مؤكدًا على أن لن تعجز أبدًا في الحفاظ على كامل حقوقها.

وطالب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال الحوار المفتوح الذي نظمه المجلس الأعلى للإعلام بالقناطر الخيرية، بضرورة حشد المواطن من أجل دعم القيادة السياسية في مواجهة التعنت الإثيوبي.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، في كلمته خلال الحوار، إن مصر قادرة على الحفاظ على حقوقها في مياه النيل، وأن جميع السيناريوهات مطروحة لاستخدامها.

وأكد أن لدينا رسالة مطمئنة للشعب المصري، تتمثل في قدرة الدولة على انتزاع حقوقها كاملة، إذا فشلت طرق التفاوض التي لم نزل نتمسك بها، مضيفًا أن من حق الشعب الإثيوبي أن يبني مشروعات، ومن حق المصريين أن يحافظوا على حقهم في مصدر الحياة.

كما عرض مجموعة من المزارعين، خلال الحوار، تجاربهم في استخدام الري الحديث، وأكدوا أنه وفر قرابة 35% من المياه، كما أنه منع حدوث فاقد في المحصول.

كما أن استخدام الري بالتنقيط جعل التكاليف المالية أقل بنسبة كبيرة، كما أنه ساعد على قدرة الفلاح على السيطرة على الافات والأمراض.

المصرى اليوم

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