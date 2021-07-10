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أبرزها «رفع الخروف لأعلى».. تعرف على طرق غش الأضاحي قبل الشراء

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أبرزها «رفع الخروف لأعلى».. تعرف على طرق غش الأضاحي قبل الشراء أبرزها «رفع الخروف لأعلى».. تعرف على طرق غش الأضاحي قبل الشراء

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مع اقتراب عيد الأضحى قد يتعرض البعض للغش والخداع بأكثر من طريقة من قبل بائعى الأغنام عند شرائه أضحية العيد.

إضافة الملح للماء الذي تشربه الأغنام لتسمين الذبيحة، من أكثر طرق غش الأضاحى تداولا حسبما أوضح أحمد غالى تاجر مواشى، مؤكدا أن هذه الطريقة تشكل خطرا كبيرا على الأغنام.

وقال غالى: «من أساليب الغش عند بيع الأضحية الإمساك برأس الخروف ورفعه للأعلى وإغلاق أذنه أثناء ذلك، لكى يندفع الجهاز الهضمى إلى مؤخرته ليعكس منظرا يوحى بأنه سمين أكثر من غيره، ضرب الذبيحة المريضة لمنعها من التمدد على الأرض، لإيهام الزبائن أنها بصحة جيدة، ويقوم بعض التجار بوضع الحناء على رؤوس الأغنام لتبدو بمظهر أفضل» .

ومع اقتراب عيد الأضحى يعمد بعض تجار الأغنام إلى إعطاء الماشية بروتينات تحتوى على أدوية معينة، لتبدو بصورة جيدة ويقتنع بشرائها الزبون عند النظر إليها، ونصح غالى بشراء الأضحية من مصدر موثوق فيه، أو أن يشتريها قبل الموسم بأيام ويبقيها عنده تجنبا للوقوع في مصيدة الغش.

المصرى اليوم

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