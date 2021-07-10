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الفاتيكان يعلن استئناف البابا فرنسيس العمل بعد الجراحة

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الفاتيكان يعلن استئناف البابا فرنسيس العمل بعد الجراحة الفاتيكان يعلن استئناف البابا فرنسيس العمل بعد الجراحة

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قال الفاتيكان، السبت، إن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكیة يمضي مرحلة النقاهة بشكل طبيعي بعد جراحة في الأمعاء ويستأنف العمل تدريجياً.

وأضاف الفاتيكان في بيان أن البابا فرنسيس «تمشى في ممر المستشفى، وعاد إلى العمل بالتناوب مع لحظات القراءة».

وذكر البيان أن بابا الكنيسة الكاثوليكیة «واصل تناول الطعام بشكل منتظم وتلقى العلاج المقرر»، مشيراً إلى أن نتائج تحاليل دمه جاءت مرضية.

وخضع البابا لجراحة استئصال جزء من القولون استغرقت ثلاث ساعات مساء الأحد، ومن المتوقع أن يظل لسبعة أيام في المستشفى تحسباً لأي مضاعفات.

المصرى اليوم

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